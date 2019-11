Dieven op plundertocht in Boerenkrijggemeente Kristof Pieters

18 november 2019

18u16 0 Haasdonk De voorbije dagen zijn er tal van inbraken vastgesteld in Haasdonk. Op verschillende adressen werden waardevolle spullen en juwelen gestolen.

Afgelopen weekend werd er tijdens de afwezigheid van de bewoners ingebroken in een woning in de Zandstraat in Haasdonk. De hele woning werd doorzocht. Wat er juist gestolen werd, is nog niet geweten. Zaterdag werd ook ingebroken in een woning aan de Heirbaan in Haasdonk. Er werd een portefeuille gestolen. Dieven braken ook binnen in een woning in de Melselstraat in Haasdonk. Een raam aan de achterzijde van de woning werd ingeslagen. Op het eerste gezicht werd er een sporttas en een hoofdtelefoon gestolen. De inbraak gebeurde tussen zaterdagmiddag en zaterdagnacht.

Tot slot werd voorbije vrijdag ingebroken in een woning in de Blokmakerstraat in Haasdonk. Hier werden juwelen gestolen.