Dieven op pad in Leliestraat en Keizer Karelstraat, geld en juwelen weg Kristof Pieters

30 december 2019

10u34 5 Beveren Dieven hebben voorbije weekend ingebroken in de Leliestraat en Keizer Karelstraat. In beide straten werd telkens in twee woningen toegeslagen.

Vrijdagavond werd er ingebroken in twee woningen in de Keizer Karelstraat in Melsele. Uit de eerste woning werd op het eerste gezicht niets gestolen. Uit de tweede woning werden juwelen en een som geld gestolen.

Vrijdag werden er ook nog twee inbraken vastgesteld in woningen in de Leliestraat in de Gaverlandwijk. Wat er juist gestolen werd, is nog niet geweten.