Dieven gevat na auto-inbraak in Spoorweglaan Kristof Pieters

06 juli 2020

17u38 4 Melsele De politie van de zone Waasland-Noord heeft het voorbije weekend twee dieven gevat. Dat gebeurde nadat een van hen op heterdaad betrapt werd bij een auto-inbraak.

Zaterdagavond omstreeks 21.30 uur werd een man op heterdaad betrapt bij een inbraak in een geparkeerd voertuig in de Spoorweglaan in Melsele. Een getuige verwittigde de politie. De verdachte kon kort nadien in de buurt opgepakt worden. Andere politieploegen troffen in de buurt nog een tweede verdachte aan. Beide mannen van Poolse nationaliteit werden voor verder onderzoek meegenomen naar het politiecommissariaat.