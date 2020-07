Dieven doorzoeken woning in Onze-Lieve-Vrouwstraat Kristof Pieters

22 juli 2020

11u13 0 Beveren Dieven hebben ingebroken in een woning in de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Beveren. Wat er juist gestolen werd, is nog niet geweten. De inbraak gebeurde tussen zondagmiddag en dinsdagvoormiddag.

Er werd ook geprobeerd in te breken in een woning in de Pillendijk in Kieldrecht. De daders zijn niet binnengeraakt. De inbraakpoging gebeurde tussen donderdagavond en vrijdagochtend.

Tot slot werd ook een rooster van een vrachtwagen gestolen. De vrachtwagen stond geparkeerd op de Gentseweg in Beveren. De diefstal gebeurde tussen 10 en 20 juli.