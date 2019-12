Dieven breken in geparkeerde auto op oprit Binnendijk Kristof Pieters

24 december 2019

09u50 1 Verrebroek/Kieldrecht Op de Binnendijk in Verrebroek hebben dieven maandagnamiddag ingebroken in auto die geparkeerd stond op de oprit van een woning. Een autoruit werd ingeslagen. Er werd niets gestolen.

In de Hertog Prosperstraat in Prosperpolder werd er maandagavond ook nog een inbraak vastgesteld in een woning. Wat er juist gestolen werd, is nog niet geweten. De inbraak gebeurde toen de bewoners afwezig waren tussen vrijdagavond en maandagavond.