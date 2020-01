Dieven breken binnen in twee loodsen in Doornpark Kristof Pieters

13 januari 2020

16u50 0 Beveren In de kmo-zone Doornpark zijn dieven op pad geweest. Er werden ingebroken in twee loodsen. De daders forceerden een raam en een deur. Er werd echter niets gestolen.

Er werd ook ingebroken in een woning in de Lindenlaan te Beveren. Daar sloegen de dieven een raam in en gingen ze aan de haal met een som geld.