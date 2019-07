Dieven breken binnen bij visclub en stelen drank Kristof Pieters

05 juli 2019

In de nacht van woensdag op donderdag hebben dieven ingebroken in de kantine van visclub Halve Maan in de Trepelandstraat in Melsele. Er werd een ruit ingeslagen. De dieven gingen aan de haal met een aantal blikjes drank.