Dieven betrapt bij twee inbraken in Meerdonk en Verrebroek Kristof Pieters

04 oktober 2019

11u25 0 Beveren/Meerdonk Zowel in Meerdonk als in het naburige Verrebroek zijn donderdag dieven betrapt bij een inbraak. In beide gevallen kwam de bewoner thuis en sloegen de daders op de vlucht.

In de Margrietstraat in Meerdonk werd donderdagmiddag ingebroken in een woning. Een raam aan de zijkant van de woning werd geforceerd. Toen de bewoner thuiskwam, hoorde hij lawaai op de eerste verdieping. Het slachtoffer begon te roepen waarna de dieven op de vlucht sloegen. Ze konden wel nog snel vijf horloges meegraaien.

Ook op de Kieldrechtsebaan in Verrebroek werden dieven betrapt bij een inbraak in een woning. De dieven sloegen hier eveneens op de vlucht toen de bewoonster riep.

In Beveren waren er donderdag nog meer dieven op pad. In een woning op de Beverse Dijk in Kallo werd donderdagnamiddag een inbraakpoging vastgesteld. Donderdag werd er ook ingebroken in een woning in de Leo Metslaan in Beveren. De hele woning werd doorzocht. Er werd een laptop, tablet en een rekenmachine gestolen. Tot slot werd er ook nog ingebroken in een bestelwagen in de Edgard Tinelstraat in Beveren. Er werd werkmateriaal gestolen. De diefstal gebeurde tussen donderdagavond en vrijdagochtend.