Dieven betrapt bij inbraak maar wel buit gemaakt Kristof Pieters

28 september 2020

Dieven hebben zondagavond ingebroken in een woning in de Pauwstraat in Melsele. Vermoedelijk werden ze opgeschrikt door de thuiskomst van de bewoners. Ze konden niettemin wel nog aan de haal gaan met juwelen, geld en schoenen.