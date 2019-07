Dienst toerisme laat speuren tijdens de zomermaanden Kristof Pieters

04 juli 2019

18u15 1 Beveren Deze zomer kan men in Beveren er zowel te voet als met de fiets op uit trekken voor een leuke speurtocht, individueel of in gezinsverband. Voor de kinderen is er een toffe en leerrijke zoektocht op maat uitgewerkt.

De jaarlijkse fietszoektocht van dienst Toerisme is ondertussen al aan de 20ste editie toe. Voor deze gelegenheid heeft men voor elke deelnemer een leuke attentie in petto bij aankoop van een deelnameformulier.

De fietszoektocht van ongeveer 31 km gaat dit jaar richting Burcht. Het is uiteraard genieten van het mooie landschap maar de deelnemers moeten tussendoor alert zijn om foto’s te herkennen en vragen te beantwoorden. De beste speurders maken kans op prachtige prijzen. Omdat de fietszoektocht een lus vormt, kan men deze om het even waar op de route starten. De fietszoektocht loopt nog tot 15 september en deelnemen kost 2,50 euro.

De jonge speurneuzen worden bij deze editie geprikkeld met Beverse monumenten en patrimonium. In samenwerking met De Beverse Klok, die in november het boek ‘Kunstmo(nu)menten’ uitbrengt, kwam een leuke en leerrijke zoektocht van ongeveer 6 km tot stand. Wie het ingevulde formulier tijdig binnenbrengt in het infokantoor, krijgt een opvouwbare drinkfles. De beste tien speurders winnen ook een mooie prijs. Deelnemen kost 1 euro. Brochures en deelnemingsformulieren zijn te verkrijgen in het infokantoor in Beveren, Grote Markt 2 en in de Bib Beveren.