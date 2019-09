Dief gevlucht nadat bewoonster licht aansteekt Kristof Pieters

02 september 2019

14u56 0

Vrijdagavond heeft een onbekende geprobeerd in te breken in een woning in de August Vermeylenstraat in Beveren. Hij nam de vlucht toen de bewoonster, die lawaai had gehoord, een licht aanstak.