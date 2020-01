Dief betrapt bij inbraakpoging in flat aan Grote Baan Kristof Pieters

01 januari 2020

10u24 0 Melsele De bewoners van een appartement aan de Grote Baan in Melsele werden zondag opgeschrikt door lawaai aan hun schuifraam. Toen ze gingen kijken, zagen ze dat een onbekende het raam probeerde open te breken.

De onbekende vluchtte weg nadat hij betrapt was. De bewoners hebben de politie echter pas een dag later verwittigd, nadat ze hoorden dat er bij de buren was ingebroken.

Er bleek namelijk ook ingebroken in een magazijn aan de Grote Baan. Op het eerste gezicht werd er niets gestolen. Er werd ook geprobeerd in te breken in de woning maar dit is niet gelukt.