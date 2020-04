Diederik van Beverenlaan opgebroken vanaf woensdag, Yzerhand klaar tegen bouwverlof Kristof Pieters

28 april 2020

17u43 0 Beveren Omdat het omwille van de coronamaatregelen een pak minder druk is in de Beverse centrumstraten, heeft de aannemer van de werken op het Yzerhand flink kunnen doorwerken. Nadeel: er wordt overal tegelijkertijd gewerkt. Het grote voordeel: de werken zullen grotendeels klaar zijn voor het bouwverlof.

Momenteel is men volop aan het werken op Yzerhand. In de Ciamberlanidreef wordt de straat verder afgewerkt. Woensdag 29 april start de aannemer een derde werf: in de Donkvijverstraat richting Diederik van Beverenlaan. De weg wordt opgebroken en de riolering wordt aangelegd. Supermarkt Colruyt krijgt een tijdelijke inrit langs de Diederik van Beverenlaan. Handelaars zijn bereikbaar te voet of met de fiets aan de hand. De parking van het KA zal gesloten zijn voor het publiek. De parking aan het oud-atletiekplein blijft wel beschikbaar. Parkeren kan ook onder de Warande, vanaf daar is het maar enkele minuten wandelen tot Yzerhand. De parking Gildenhuis is enkel in het weekend toegankelijk voor het publiek en blijft blauwe zone tot het einde van de werken. Op weekdagen is de parking voorbehouden voor arbeiders van de wegenwerken.

Op Yzerhand nummer 4 is een private werf aan de gang. De aanvoer van materiaal voor deze werf verloopt voorlopig langs de Vrasenenstraat. Als de winkels terug openen, wordt dit herbekeken.