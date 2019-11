Gesponsorde inhoud Dicht bij de stad, midden in de natuur Commerciële redactie

21 november 2019

21 november 2019

Anno 2019 vormen steden het middelpunt van onze maatschappij, maar dat hoeft niet te betekenen dat jij je met je gezin in een klein flatje binnen de stadsring moet persen. Nieuwbouwproject Robert biedt een oplossing voor zij die dicht bij Antwerpen willen wonen, maar toch willen genieten van een rustige, groene woonomgeving.

Uitstekend bereikbaar

Woonproject Robert van Haven Woonconcepten vleit zich neer tussen het Oost-Vlaamse Meerdonk en Kieldrecht, vlakbij groene oases als het Saleghem Krekengebied of de Grote Geule. Je kijkt uit op het omringende polderlandschap en aan je deur starten een veelvoud aan wandel- en fietsroutes naar de nabijgelegen natuurdomeinen.

Het voelt alsof je ín de natuur woont, terwijl je je toch nog op een boogscheut van de stad bevindt. Antwerpen en Sint-Niklaas liggen op een halfuur rijden. Zin om in Nederland te gaan shoppen? Je hopt zo de grens over en staat op tien minuutjes in het gezellige winkelstadje Hulst. Bovendien liggen allerlei faciliteiten op een kilometer afstand: basisschool, apotheek, supermarkt, enzovoort.

Symbiose tussen architectuur en natuur

De gebouwen van de woonsite versmelten met de landelijke woonomgeving door het gebruik van natuurlijke bouwmaterialen. De eyecatcher van het woonerf is ongetwijfeld het appartementsgebouw met haar vernieuwende, asymmetrische architectuur. De ruime appartementen met twee of drie slaapkamers beschikken over royale terrassen, die de natuur bijna voelbaar laten binnenkomen. In de grote gemeenschappelijke buitenruimte kunnen kinderen spelen of kan je verbroederen met de buren.

Open-Huyzen-dag

De eerste fase van het woonproject is al uitverkocht. In de tweede fase van deze verkaveling wordt er een nieuw wegtracé op de site van de voormalige Hulsterlohoeve aangelegd. Hier worden acht energiezuinige woningen en eenentwintig appartementen, met ondergrondse parking, opgericht.

Naar aanleiding van de lancering van fase 2 organiseert vastgoedmakelaar Huyzen een informatieavond op dinsdag 3 december (van 16 uur tot 20.30 uur) in OC Ermenrike (Kieldrecht, Tuinwijkstraat 66).

Praktisch

Voor meer informatie of een bezoek, contacteer Michel (michel@huyzen.be of 0472 40 28 49) of surf naar www.huyzen.be.