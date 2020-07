Delicious serveert kant-en-klare maaltijden: “Vraag is gestegen sinds start van coronacrisis” Kristof Pieters

27 juli 2020

14u37 1 Vrasene Het lijkt een gouden zet in coronatijden: een winkel openen met kant-en-klare maaltijden die enkel nog opgewarmd moeten worden. “Maar dat is puur toeval”, verzekeren Dennis Van Den Bossche en Sarah Daelman. Ze openden samen afgelopen weekend de winkel Delicious aan de Nieuwe Baan in Vrasene. Het adres is meteen ook de nieuwe uitvalsbasis van het cateringbedrijf Oma’s Keuken dat dagelijks maaltijden aan huis levert.

Dennis Van den Bossche ruilde vier jaar geleden de keuken van feestzaal L’Amuse voor die van de traiteurdienst Oma’s Keuken aan de Dijkstraat in Melsele. “Tijdens de coronacrisis hebben we een flinke stijging van het aantal klanten mogen noteren”, vertelt hij. “Dagelijks brengen we 200 tot 250 maaltijden aan huis. Het concept is een eerlijke en pure keuken, zoals de ‘bomma’ het zou maken. We hebben een aantal automaten en zes mensen om de maaltijdboxen aan huis te brengen. Een winkel ontbrak echter nog. We hebben lang gezocht in de regio van Groot-Beveren en uiteindelijk is ons oog op dit pand langs de Nieuwe Baan in Vrasene gevallen. We willen niet teveel in het vaarwater zitten van collega’s en hier is er voldoende potentieel voor de zaak die we voor ogen hebben.”

Ruimer assortiment

Voor de winkel is bewust een andere naam gekozen: Delicious. Dennis blijft in de keuken staan. Die verhuisde mee van Melsele naar Vrasene. Zijn partner Sarah Daelman zal de winkel runnen. “Het gamma aan kant-en-klare maaltijden is in de winkel natuurlijk een stuk groter dan de dagschotels bij Oma’s Keuken”, legt ze uit. “We wilden het daarom gescheiden houden van elkaar en een andere naam is daarvoor het best. We verkopen hier trouwens ook charcuterie, kaasschotels, buffetten en hebben zelfs een assortiment brood. We richten ons tot een breed publiek maar mikken vooral op mensen die geen tijd of zin hebben om te koken. Daarom is deze ligging ideaal. We zitten langs een drukke verbindingsweg van en naar de haven.”

Delicious zou normaal gezien al vroeger de deuren hebben geopend maar de coronacrisis zorgde voor flink wat vertraging. “Het is een beetje een vreemd openingsfeest geworden”, geeft Dennis toe. “Het idee van een eigen winkel zat al lang in mijn achterhoofd maar ik heb een hele tijd moeten zoeken nog een goede locatie. Bij het maken van het ontwerp voor de inrichting was er bovendien nog geen sprake van corona. Plots moesten we met tal van andere zaken rekening houden zoals looplijnen, een maximumaantal klanten dat tegelijk binnen mag, voldoende mondmaskers en desinfectiegel, enz.”

Alternatief voor restaurant

Dennis en Sarah beseffen echter ook dat ze een alternatief in handen hebben voor mensen die liever even niet meer op restaurant gaan nu het virus aan een heropflakkering bezig is. “We merken dit ook bij de klanten die we intussen al over de vloer kregen. De schrik zit er opnieuw goed in. Met ons aanbod zijn we iets beter gewapend om in volle crisis een nieuwe zaak te openen maar anderzijds willen we niks liever dan dat de situatie zo snel mogelijk terug normaal wordt.”