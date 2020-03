Degradatieduel tussen Waasland Beveren en KAA Gent afgelast op bevel van burgemeester Kristof Pieters

12 maart 2020

16u46 10 Beveren Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) heeft zonet beslist dat het degradatieduel tussen Waasland-Beveren en KAA Gent wordt uitgesteld naar een nader te bepalen datum. De burgemeester vreest dat de gemoederen te hoog kunnen oplopen als supporters hun ploeg niet kunnen aanmoedigen.

De voetbalbond had al beslist dat alle wedstrijden op de slotspeeldag van de Jupiler Pro League achter gesloten deuren moesten gespeeld worden. De bekerfinale werd afgelast. Intussen heeft dus ook de Beverse burgemeester beslist dat de wedstrijd Waasland Beveren – KAA Gent zondagavond niet zal doorgaan. “We hebben deze beslissing genomen in overleg met de politie en de club”, reageert Van de Vijver. “Het is een cruciale match voor Waasland-Beveren in de strijd tegen degradatie. De gemoederen zijn al hoog aan het oplopen. Als supporters niet de kans krijgen om hun ploeg aan te moedigen, zou het wel eens uit de hand kunnen lopen. Bovendien is er de kans dat groepen supporters alsnog gaan afspreken om op bepaalde plaatsen samen te komen. We willen daarom geen enkel risico nemen. De voetbalbond zal misschien niet opgetogen zijn met deze beslissing maar we staan hierin niet alleen. Ook de burgemeester van Leuven heeft besloten de promotiefinale tussen OH Leuven en Beerschot niet te laten doorgaan.”