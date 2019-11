Deel van Waasland uur lang zonder elektriciteit door zware stroompanne Kristof Pieters

26 november 2019

09u14 16 Waasland Door een defect in een hoogspanningscabine hebben verschillende gemeenten in het Waasland dinsdagochtend een tijd lang zonder elektriciteit gezeten. Door de panne waren er ook problemen bij De Lijn en de NMBS en reden er geen trams of treinen in de ochtendspits.

Volgens netbeheerder Fluvius werden verschillende gemeenten getroffen door de panne. Het ging om het volledige grondgebied van Zwijndrecht, Burcht, Melsele, Kruibeke en Bazel. Ook delen van Haasdonk en Beveren zaten even zonder stroom. Het defect deed zich voor om 7.51 uur. Door de panne waren er eveneens problemen bij zowel De Lijn als de NMBS. Treinen konden enkel rijden tot in Sint-Niklaas. Er moesten pendelbussen worden ingezet. Enkele overwegen waren verstoord waardoor slagbomen naar beneden bleven. Ook het tramverkeer ondervond problemen. Tram 3 kon niet tot aan de terminus in Melsele rijden en moest ter hoogte van de P&R op Linkeroever rechtsomkeer maken. Voor het wegverkeer was er eveneens heel wat hinder in volle ochtendspits doordat verkeerslichten waren uitgevallen. In heel wat bedrijven en scholen moest de dag worden ingezet in het donker. Omstreeks 8.45 uur waren de problemen opgelost.