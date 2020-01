Deel van MPET-terminal ontruimd door oververhitte container met chemische stoffen Kristof Pieters

08 januari 2020

13u05 24 Doel Een deel van de containerterminal van MPET aan het Deurganckdok is woensdag ontruimd nadat een chemische reactie is ontstaan in een tankcontainer. De hulpdiensten zijn ter plaatse en er is een perimeter ingesteld van meer dan 300 meter.

Het gaat om een container die maandag gelost werd en methylmethacrylaat bevat, een chemische vloeistof die gebruikt wordt in de productie van plexiglas. Als deze vloeistof in contact komt met lucht, geeft dit een reactie die in het slechtste geval een ontploffing kan veroorzaken. Reeds aan boord van het schip was een lek vastgesteld. De container werd daarom in een lekbak geplaatst in een uithoek van de terminal. Woensdag werd echter vastgesteld dat er in de tank een chemische reactie is ontstaan waardoor de temperatuur oploopt. Als de temperatuur te hoog zou worden, ontstaat er ontploffingsgevaar.

De betrokken container wordt door de brandweer momenteel gekoeld. Dit gebeurt via het koelsysteem van de container zelf. “Op dit moment is de situatie gestabiliseerd: de temperatuur in de container neemt niet verder toe en is voorlopig onder controle”, zegt Caroline Creve, woordvoerster van PSA/MPET. “De hulpverleningsdiensten zullen nu de mantel van de container verwijderen, zodat ook extern gekoeld kan worden. Mocht de situatie alsnog escaleren, dan werden alle maatregelen genomen om de hinder tot een absoluut minimum te beperken. Een eventuele ontploffing van de container kan een lokale steekvlam veroorzaken. In de ruimere omgeving zal alleen geurhinder merkbaar zijn.”

Door het incident liggen wel alle activiteiten stil op het westelijk deel van de terminal. Ook alle spooroperaties werden opgeschort. Vrachtwagens moeten terugkeren en de oostelijke ingang van de terminal gebruiken. Ook de ringweg rond het Deurganckdok tussen het rondpunt en de Oostlangeweg werd om veiligheidsredenen afgesloten voor het verkeer. De huidige maatregelen worden voorlopig gehandhaafd. Er wordt dan ook gevraagd om de omgeving van het Deurganckdok te vermijden. “Het incident heeft geen invloed op het laden en lossen van de schepen maar wel op de vrachtwagenoperaties”, vervolgt Creve. “We hebben intussen wel een alternatieve route uitgestippeld op de terminal om de hinder zoveel mogelijk te beperken.”

Gevaar voor de omgeving is er volgens rampenambtenaar Yves D’Eer niet meteen. “Er is een ruime perimeter ingesteld en de brandweer is volop bezig om de tank te koelen. Het product heeft vooral een lage geurdrempel maar is niet giftig.”