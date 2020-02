Deel van AET-terminal wordt vier maand lang militair domein voor groot legertransport Kristof Pieters

04 februari 2020

12u08 4 Verrebroek Op de terminal van AET in Verrebroek is het eerste schip gearriveerd in het kader van de NAVO-oefening ‘Defender Europe 20’. De komende weken en maanden zullen er duizenden militaire voertuigen gelost worden met als eindbestemming Duitsland en Polen. Een deel van de terminal zal tijdelijk het statuut krijgen van militair domein.

‘Defender Europe 20’ is de grootste Amerikaanse oefening in Europa in 25 jaar. In totaal zullen 18 NAVO-lidstaten deelnemen, goed voor een totaal van 37.000 militairen en 20.000 stuks materiaal. Een deel zal verscheept worden via de AET-terminal in Verrebroek. De Britse Eddystone London is het eerste schip dat arriveerde. Het brengt zo’n 200 stuks materiaal aan, waaronder 150 voertuigen.

De komende vier maanden wordt op de terminal een militaire zone ingesteld waarvan de grootte zal variëren tussen de 20.000 en 125.000 vierkante meter. 5 Amerikaanse en 2 Britse schepen leveren er 4.400 stuks materieel en voertuigen. Er passeren ook 6.000 militairen. De soldaten zullen kort verblijven bij het 29ste bataljon Logistiek in Grobbendonk, in afwachting van hun doorreis. De eindbestemming van het materiaal en de soldaten worden oefengronden in Duitsland en Polen. Er zullen ook zo’n 250 Amerikanen en een 50-tal Britten gestationeerd zijn tijdens de volledige verhuisoperatie.

Ook het Belgische leger verleent zijn medewerking. Onze militairen staan onder meer in voor de beveiliging van de site en het leveren van brandstof. “De bedoeling van de oefening is de paraatheid testen van de verschillende NAVO-landen als er zich plots een dreiging zou voordoen in Europa”, zegt kolonel Paul Haccuria, militaire commandant van de provincie Antwerpen. “Dit kan bijvoorbeeld een dreiging zijn vanuit Rusland maar ook van terroristische organisaties. Met deze oefening meten we hoe snel we een troepenmacht kunnen ontplooien.”

Defensie zet zelf zo’n honderdtal manschappen in voor de begeleiding van de transporten. Vanuit de haven moet 185 km afgelegd worden over Belgische wegen. “Het Brits en Amerikaans leger heeft 160.000 liter brandstof besteld en wij staan met onze mobiele stations klaar zodra de voertuigen van het schip rijden”, legt Haccuria uit. “We vullen dan alle brandstoftanks tot het maximum zodat de verplaatsing gemaakt kan worden naar de eindbestemming in Duitsland of Polen. De hinder voor de haven en het verkeer zal daarbij beperkt blijven. De verplaatsingen gebeuren in colonne, zo’n 140 in totaal, en dit telkens tussen 21 uur ‘s avonds en 5 uur ‘s ochtends. Elk konvooi bestaat uit maximaal 20 voertuigen en er zijn nooit meer dan 7 per nacht.” De voertuigen zijn vrijwel allemaal vrachtwagens en ondersteunende voertuigen. Het zwaardere materieel, zoals tanks, wordt via Vlissingen aangebracht. De hele operatie moet tegen midden mei klaar zijn.