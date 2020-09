De Zonnetrein rijdt opnieuw uit in Grenspark Groot Saeftinghe Kristof Pieters

08 september 2020

18u04 3 Beveren Op initiatief van enkele enthousiaste lokale ondernemers, rijdt de Zonnetrein weer rond in Grenspark Groot Saeftinghe. De trein heeft een volledig nieuwe look gekregen.

De ondernemers die de trein uitbaten zijn allen gevestigd in of rondom Grenspark Groot Saeftinghe. Uiteraard krijgt het gebied, met focus op landbouw, natuur en haven, een grote rol in de samengestelde arrangementen. Bezoekers kunnen een relaxte, actieve of culinaire route samenstellen door zelf de stopplaatsen en tijdsduur te kiezen. Voor degenen die het lastig vinden om een keuze te maken, zijn er arrangementen te boeken.

De trein is te boeken via de website www.zonnetrein-grootsaeftinghe.eu. De kalender laat direct zien op welke dagen de trein beschikbaar is. Daarnaast rijdt de trein op vaste momenten, zoals op maandagochtend. Dan rijdt de Zonnetrein vanaf ouderenzorglocatie De Blaauwe Hoeve door de polder richting de Hulsterse markt. Op zaterdag 19 september is het Streekproductenmarkt in Hulst en iedereen mag tussen 10 en 13 uur kosteloos meerijden. Opstapplaatsen: De Bierkaai en Karwei in Hulst.