De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met gids Richard Willems naar Singelberg: “Op deze plek werd geschiedenis geschreven”

Beveren

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is . Vandaag gaan we op pad met gids Richard Willems naar de enige heuvel die Beveren rijk is: de Singelberg. “Het is niet alleen een historische en mythische plek, in vervlogen tijden was het ook dé bestemming bij uitstek voor een daguitstap. In de zomer turen naar de wiegende tarwevelden en in de winter met de slee van de berg glijden.”