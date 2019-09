De Villa sluit de deuren voor wegenwerken: “Beter stoppen voor het te laat is” Kristof Pieters

18 september 2019

20u53 0 Beveren Het bekende restaurant De Villa aan de Grote Baan in Melsele sluit op 1 juni volgend jaar de deuren. Die datum is niet toevallig want dan starten de rioleringswerken op dit deel van de N70. “We gaan niet lijdzaam toekijken hoe de klanten ons niet meer kunnen bereiken”, zeggen zaakvoerders Serge Dejoncker (56) en Jessy Deckers (47). Ze gaan nu op zoek naar een nieuw pand.

De voorbije maanden was er al grote hinder op de N70 doordat de nutsmaatschappijen de leidingen moesten vernieuwen. “Ik ga zeker geen steen werpen naar de aannemer want hij heeft er altijd voor gezorgd dat de hinder zo beperkt mogelijk was”, benadrukt Serge. “Niettemin was er bij de klanten het idee dat we niet of moeilijk bereikbaar waren. Ik zag mijn omzet met 40 tot 60% dalen. Daarom hebben we besloten om er een punt achter te zetten. Het is beter nu zelf de beslissing te nemen dan te wachten tot het water ons aan de lippen staat. Ik heb vernomen dat bij zo’n ingrijpende wegenwerken 30 tot 50% van de handelaars tegen een faillissement aankijkt. We zitten dan wel aan de rand van het projectgebied maar de passage zijn we sowieso kwijt en bij klanten zal er ook de perceptie zijn dat we niet bereikbaar zijn. Wie gaat er bij zoveel onzekerheid hier nog een jubileum- of verjaardagsfeest plannen?”

Starten in ander pand

Met De Villa verdwijnt een monument in het horecalandschap. De zaak bestaat al 23 jaar. “We gaan echter opnieuw starten in een ander pand”, benadrukt het koppel. “We hebben genoeg ervaring en het nieuwe avontuur schrikt ons zeker niet af. De horeca is wel een moeilijke sector. Je moet je regelmatig heruitvinden. Om het rookverbod te omzeilen hadden we eerst een bar geopend onder de naam English Room naast het restaurant. Toen het rookverbod werd uitgebreid naar cafés hebben we er een bistro van gemaakt. Dit draait nu veel beter dan het gastronomisch restaurant. Het is dan ook meer in die richting dat we verder willen gaan.”

Hart en ziel ingestoken

Toch is het met veel spijt in het hart dat Serge en Jessy de deuren gaan sluiten. “We hebben deze zaak van nul opgebouwd en er ons hart en ziel ingestoken”, legt Serge uit. “Bovendien wonen we op de bovenverdieping. We laten dus zowel onze eigen stek als onze werkplek achter door te vertrekken. Het meest pijn doet het afscheid van het personeel. Sommige werken hier al twintig jaar. Ik heb het al een paar keer erg moeilijk gehad. Ook de klanten reageren verbaasd en zijn er het hart van in.”

Nu de nutswerken aan de N70 zijn afgelopen voor hun deur, wil het koppel de komende maanden goed doorwerken. “We hopen uiteraard dat veel mensen voor 1 juni nog eens langskomen om afscheid te nemen en uiteraard blijven er recepties en feestjes tot die datum mogelijk. Intussen gaan we op zoek naar een nieuwe locatie. Gezien de herinrichting van de N70 zal dat wellicht niet meer in Beveren zijn maar we blijven wel zeker in de omgeving.”