De Ronde van Gymno: “Als mensen niet naar sportclub mogen komen, brengen we sportclub naar de mensen” Kristof Pieters

24 april 2020

13u58 1 Kieldrecht De activiteiten van turnclub Gymno liggen al een tijdje stil maar dat wil niet zeggen dat de leden bij de pakken blijven zitten. De club pakt uit met de ‘Ronde van Gymno’, een origineel initiatief om iedereen in beweging te houden. Er werden drie parcours uitgestippeld waarbij men onderweg speelse en vooral sportieve opdrachten krijgt voorgeschoteld. “Wie het hele parcours heeft afgelegd, heeft het equivalent van een training achter de rug”, lacht voorzitter Nicole De Bock.

Het idee voor de ‘Ronde van Gymno’ ontstond tijdens een online brainstormsessie. “Het is geïnspireerd op de ‘berenjacht’ die in veel gemeenten georganiseerd wordt”, legt Nicole uit. “Om de wandeling met mama en papa wat avontuurlijker te maken, kunnen kinderen speuren naar knuffelberen die achter het raam zitten of in de voortuin staan. We besloten hetzelfde te doen maar dan wel met sportieve opdrachten. Bestuursleden hebben voor het raam affiches gehangen en daarbij horen tekeningen met uitleg over de oefeningen die ter plaatse gedaan moeten worden.”

Het Gymnoteam stippelde drie parcours uit in Kieldrecht, Nieuw-Namen en Vrasene die je al wandelend of fietsend kan doen en waarbij men onderweg dus speelse en sportieve opdrachten tot een goed einde moet brengen. “De opdrachten zijn voor jong en oud haalbaar en bovendien richten we ons niet alleen tot de eigen leden. Iedereen is welkom om deel te nemen aan de Ronde van Gymno”, vult secretaris Cindy Apers aan.

De reacties zijn erg positief. Heel wat leden posten foto’s van hun exploten spontaan op Instagram. “Onze turnclub telt meer dan 400 leden. Hiermee zijn we de grootste vereniging uit Kieldrecht”, vervolgt Nicole. “Als zo’n werking stil ligt, heeft dat natuurlijk grote gevolgen. Niet alleen omdat de leden de wekelijkse trainingen en de beweging missen maar ook het sociale contact is weggevallen. Met dit initiatief proberen we de leemte toch wat te vullen. Als men een parcours volledig heeft afgewerkt, is dat enigszins het equivalent van een training. Door foto’s te posten op sociale media is er ook contact met andere gymnasten. Het is uiteraard niet hetzelfde als onze normale werking maar we wilden ook niet bij de pakken blijven zitten. Als mensen niet naar de sportclub mogen komen, brengen we de sportclub maar naar de mensen.”

Afstand houden

Het vertrek van de Ronde van Gymno kan op eender welk adres en er zijn handige stratenplannetjes beschikbaar. Uiteraard vraagt het clubbestuur wel om zich strikt aan de nodige voorzorgsmaatregelen te houden. “Dat betekent concreet minstens 1,5 meter afstand houden van ander sporters of alleen op pad gaan en in geen geval men de grens oversteken tussen Kieldrecht en Nieuw-Namen. We hebben bewust een apart parcours uitgestippeld langs beide kanten van de grens omdat we zowel leden hebben uit België als Nederland. In Nieuw-Namen zijn er wel minder haltes maar daar kan men wel uitbreiden met een fietstocht naar Emmadorp waar ook een stopplaats is.”

Gymno raadt deelnemers ook aan om zeker een rugzakje mee te nemen met daarin een bal, springtouw en een flesje water want die zaken zijn nodig voor sommige oefening. Meer info over de Ronde van Gymno kan men hier vinden.