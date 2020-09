De Meerminnen breidt uit met virtual reality speelboxen Kristof Pieters

21 september 2020

11u20 2 Beveren Het subtropisch zwembad Lago De Meerminnen breidt deze maand haar recreatieaanbod uit met ‘Lago Virtual’. Er zijn vier speelboxen ingericht waar men virtual reality games kan spelen.

Lago Virtual is ondergebracht in een voormalige vergaderzaal op de bovenverdieping. De ruimte is omgevormd tot vier speelboxen die elk voorzien zijn van een VR-headset, twee controllers en de allernieuwste VR-games voor elke leeftijd. Er zijn verschillende thema’s die variëren van sport, fun, actie, avontuur tot educatief. “Slingeren vanaf de hoogste toren, wandelen door de straten van New York, onder water duiken, boogschieten, deelnemen aan een heus sneeuwballengevecht … Het voelt bijna aan als echt”, zegt centrumcoördinator Sandy Van Landeghem. “Het gaat om verantwoordde games. Voor de allerkleinsten vanaf 6 jaar zijn er bijvoorbeeld educatieve spelletjes met een hoog fungehalte afgestemd op hun leeftijd.”

Lago ziet de VR-experience niet meteen als een aanvulling op het subtropisch zwemparadijs maar als een aparte attractie. “We denken bijvoorbeeld aan bedrijven die een teambuildingsmoment willen organiseren of verjaardagfeestjes in het onderliggende Rest-eau-café”, vervolgt Van Landeghem. “Deelnemen kan in groepen vanaf 2 tot en met 12 personen. Tijdens de VR-sessie van 1 uur wisselen de spelers elkaar om de beurt af in 2 of 4 aan elkaar gekoppelde VR-boxen. Spelers die uit de game liggen, kunnen hun teamgenoten op een scherm blijven volgen.”

Coronaproof

De opening van Lago Virtual was eigenlijk voorzien in maart maar corona stak daar een stokje voor. Er is uiteraard aandacht besteed aan hygiëne en veiligheid. Controllers en VR-brillen worden ontsmet en elke deelnemer krijgt een persoonlijke bescherming om in de VR-bril te kleven. Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar.

Op zaterdag 26 en zondag 27 september worden tussen 11 en 19 uur gratis testsessies van 30 minuten georganiseerd voor maximum 3 personen. Er is een beperkte capaciteit en deelnemen kan enkel na online reservatie van een tijdslot. Vanaf 30 september is Lago Virtual geopend vanaf woensdag tot en met zondag. Tijdens schoolvakanties zijn de VR-boxen dagelijks geopend.Voor meer informatie en reservaties: lagovirtual.lagobeveren.be.