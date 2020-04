De lockdown van zanger Danzel: “Vanuit huiskamer lockdown-versies van al mijn favoriete platen”

Beveren

Ja, het is lockdown voor iedereen. Ook bekende Waaslanders moeten — net als u en ik — braaf in hun kot blijven. Lopen ze de muren op? Of maken ze eindelijk tijd voor die veel te lang uitgestelde droom? Vandaag schotelen we zanger Johan Waem, alias Danzel, vijf vragen voor. Normaal neemt hij een paar keer per maand het vliegtuig richting Oost-Europa om op te treden maar door de coronamaatregelen kan hij enkel nog muziek maken vanuit de huiskamer. En dat levert soms verrassende resultaten op. Lees meer over bekende Oost-Vlamingen in coronatijden in dit dossier