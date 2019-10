De griezeligste voortuin: Halloweenspektakel in de Boomgaardstraat Kristof Pieters

29 oktober 2019

11u13 0 Melsele Aanbellen is op eigen risico bij een wel erg opvallende woning in de Boomgaardstraat in Melsele. De bewoners pakken elk jaar uit met een wel erg uitgebreide Halloweenversiering.

In de staat houden heel wat mensen halt om de Halloweentuin eens van dichtbij te bekijken. Het loont dan ook de moeite want de bewoners hebben kosten noch moeite gespaard om voorbijgangers de stuipen op het lijf te jagen. De poppen bewegen en er staat een piano op de oprit die plots deuntjes begin te spelen.

De initiatiefnemers willen zelf niet veel kwijt over hun wel erg opvallende Halloweentuin omdat ze geen overlast willen creëren voor de buurt. “Elk jaar doen we wel iets nieuws en we vinden het gewoon leuk om wat leven in de brouwerij te brengen in de buurt.”