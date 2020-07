De eerste zomer van Liselotte (24) in Bar’Lot: “Het grote openingsfeest volgt later nog wel”

Kieldrecht

Je begint een eigen zaak en net dan zorgt een virus voor de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. In onze reeks ‘ De eerste zomer van ’ spreken startende handelaars over ondernemen in coronatijden. Vandaag: Liselotte Bickx (24). Zij opende zopas in Kieldrecht de deuren van Bar’Lot, een gezellig café dat mikt op een publiek van jong en oud. “Ik had me de start natuurlijk anders voorgesteld maar mag eigenlijk niet klagen. Aan de inrichting heb ik ondanks de coronamaatregelen nauwelijks iets moeten wijzigen en het publiek heeft meteen zijn weg gevonden.”