De Buurderij van Beveren sluit het jaar feestelijk af met een XL-markt Kristof Pieters

19 december 2019

17u39 2 Beveren De Buurderij gaat haar eerste werkjaar feestelijk afsluiten op zaterdag 21 december met een speciale XL-markt.

Op 28 september opende de Buurderij in de Sociale Campus in Beveren feestelijk en succesvol haar deuren. “Intussen hebben we reeds heel wat Buren mogen verwelkomen en véél korte keten-topproducten mogen verdelen”, zegt initiatiefnemer Marijke Lambrechts. “We verwennen onze Buren en geïnteresseerden graag nog eens op zaterdag 21 december tijdens onze laatste, feestelijke bijeenkomst van dit jaar.”

Marokkaanse specialiteiten

Buren kunnen tijdens deze laatste bijeenkomst hun Kerstinkopen ophalen op de Buurderij. Ze kunnen die zoals steeds vooraf bestellen tot donderdagnacht 19 december via http://www.boerenenburen.be. Ook geïnteresseerde kooplustigen blijven echter niet in de kou staan, want ter plaatse kopen kan ook voor de gelegenheid. Er is voor deze gelegenheid een burenmarkt waarbij lokale bedrijven een standje opzetten. Halimama zorgt voor de catering met een fusion van Marokkaanse specialiteiten en smaken van hier. Afspraak op zaterdag 21 december van 11.30 tot 13.30 uur bij de Buurderij op de Sociale Campus in de Pareinlaan in Beveren.