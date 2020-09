Dave Van den Brande (Remant Basics Melsele-Beveren): “Dit jaar gaan we voor de prijzen” Johan Picqueur

10 september 2020

15u19 3 Beveren Basketbalclub Remant Basics Melsele-Beveren stoomt zich klaar voor de competitiestart in TDM1. De Wase sportieve cel puzzelde eind vorig seizoen een superploeg bij elkaar waardoor de club met steile ambities het nieuwe seizoen aanvat. De bekerwedstrijd tegen Esneux werd alvast stevig gewonnen.

TDM1 is een zeer stevige reeks dit jaar. We zullen elke week scherp moeten staan Dave Van den Brande

Basics Melsele-Beveren werkt deze maand vier bekerwedstrijden tegen Esneux en Woluwé af. Daarbij komt enkel nog een oefenpartij op 16 september tegen Geel. “Een bewuste keuze”, steekt coach Dave Van den Brande van wal. “In augustus hebben we veel getraind. Een wedstrijd tegen Den Bosch zagen we door corona in het water vallen. In de Belgische beker hebben we geen ambities. Die wedstrijden gebruiken we enkel ter voorbereiding van de competitie. TDM1 is een zeer stevige reeks dit jaar. Ik verwacht een hele homogene competitie waarbij we elke week heel scherp zullen moeten staan.”

Eersteklasseniveau

Met de ploeg waarover Melsele dit jaar beschikt, mag dat weinig problemen opleveren. Op papier lijkt Van den Brande deze keer écht wel een kampioenenploeg in elkaar te hebben gebokst. Bouckaert, Hockins, Gorremans, Van den Berghe, Baetens en Anthonis verlengden hun verblijf bij Melsele. Sam Hemeleers (Ieper), Thibaut Vervoort (Oxaco) en Enoch Derby (Boom) komen de rangen versterken en zijn opmerkelijke transfers. Vervoort heeft eersteklasse-ervaring met Antwerp Giants en ook Hemeleers speelde met Okapi Aalst en Limburg op het hoogste niveau.

“Je merkt meteen die ervaring”, meent Van de Brande. “Hemeleers is meer de pointguard dan Ivan Perez die naar Vilvoorde trok. Vervoort heeft shotkracht, een goede defense en brengt atletisch vermogen bij aan de ploeg. Met Enoch Derby heb ik zelf nog samengespeeld bij Oxaco, zo’n zeven jaar geleden. Derby brengt enorm veel energie en teamspirit. Zijn passie voor het spelletje werkt aanstekelijk. Het is zalig om hem in de groep te hebben.”

Met al dat talent lijkt Basics meer dan ooit de gedoodverfde titelkandidaat in TDM1.

Prijzen pakken

“Ik steek niet langer onder stoelen of banken dat we voor een prijs gaan”, klinkt de trainer ambitieus. “We hebben dit jaar een hele goede ploeg en we moeten er alles aan doen om zowel in de beker van Vlaanderen als in de competitie zo ver mogelijk te raken. Melsele is sterk in de breedte. Wij kunnen met tien roteren. Maar we zijn niet alleen. Heel veel ploegen zullen scherp staan. Ik verwacht heel veel van nieuwkomers Kontich en Kortrijk. Royal IV Bruxelles eindigde het vorige seizoen sterk en wijzigde nauwelijks. De verwachtingen liggen ook hoog bij Limburg B, Gembo, Waregem, Gent, Ieper en LDP Donza, onze eerste tegenstander.”

“Vorig seizoen kwamen we defensief te kort”, gaat Van den Brande verder. “Ik wil opnieuw de beste verdediging van de reeks zodat we onze tegenstanders kunnen beperken. Offensief wil ik een hele slimme ploeg die de defense van de tegenstrever leest en daarop inspeelt. Als we die twee zaken kunnen combineren, kunnen we heel gevaarlijk zijn.”

Basics Melsele-Beveren ontvangt Esneux zaterdag 12 september om 20.30 uur in ’t Wit Zand.

Op 3 oktober wordt de eerste competitiewedstrijd afgewerkt bij LDP Donza, om 20.45 uur.