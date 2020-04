Dansschool Castart brengt lessen ‘live in uw kot’ Kristof Pieters

08 april 2020

21u38 6 Beveren De Beverse dansschool Castart is van start gegaan met online live lessen om mensen in beweging te houden tijdens de coronacrisis. Woensdagavond was de eerste les op facebook. “En die was meteen een succes met 88 mensen die mee aan de slag zijn gegaan”, zegt Carmen De Beule.

Castart is met zo'n 900 leden één van de grootste dansscholen uit de regio. Door de coronamaatregelen zijn de lessen al een tijdje opgeschort. “We houden wel contact met onze leden door online lessen te bezorgen”, vertelt Carmen. “Die zijn gemaakt door onze lesgevers en op maat van de leden en volgens leeftijdscategorie. Zo’n les wordt al snel 510 keer aangeklikt wat er op wijst dat er duidelijk nood is.”

Met de live sessies gaat Castart nog een stapje verder. “We hebben hiervoor een groep op facebook opgericht waar intussen al 400 mensen uit Beveren bij aangesloten zijn.” Woensdagavond was de eerste sessie van ‘Castart live in uw kot’. Met 88 deelnemers was die meteen een schot in de roos. “Het is de bedoeling dat er elke week minstens drie lessen doorgaan”, vervolgt Carmen. “Bovendien kan iedereen aansluiten. Je hoeft dus geen lid te zijn van Castart.” Vrijdag is er dans om 16 uur en zaterdagvoormiddag staat er kinderdans op het programma. Inschrijven is volledig gratis.

