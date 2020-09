Daan Heymans (Waasland-Beveren)

is de verrassende Gouden Stier:

“Nu toch liever wat punten pakken” Luc Verweirder

24 september 2020

18u36 0 Beveren Met vijf doelpunten in de eerste zes speeldagen is Daan Heymans de verrassende topschutter in de Jupiler Pro League, samen met Kaveh Rezaei (Charleroi) en Rafael Holzhauser (Beerschot). Zaterdag op het Kiel blinkt de Gouden Stier op zijn rug. “Leuk, maar dan vooral voor mijn vrienden die er grappen over maken”, lacht de 21-jarige Kempenaar.

Voor Heymans zijn z’n vijf doelpunten vooral een bevestiging van het geloof dat hij in zijn voetbalkwaliteiten altijd behield, ook al ging het hem de voorbije twee seizoenen bepaald niet voor de wind. Sinds zijn transfer van Westerlo naar de Freethiel speelde hij dit seizoen al evenveel wedstrijden als in de twee jaren ervoor.

“Er waren wel stemmen die vonden dat ik mijn kansen had gekregen en die niet had gegrepen, maar zo zag ik dat zelf helemaal niet”, kijkt Heymans even terug. “Voor mij is echt alles veranderd door de komst van Nicky Hayen. Die sprak vanaf dag één in de voorbereiding zijn vertrouwen in mij uit, en je kan niet geloven wat een groot verschil dat maakte voor een jonge speler als ik. Nu kan ik eindelijk de vruchten plukken van de arbeid die ik in de schaduw toch ben blijven verrichten. Ik heb echt heel veel geduld moeten opbrengen.”

Kortrijk geen ‘lucky shot’

Na een atypische voorbereiding, waarin niemand wist of Waasland-Beveren nu in 1A dan wel in 1B zou starten, sloeg Heymans op de eerste speeldag in Kortrijk meteen tweemaal toe.

“Het zijn voorlopig ook mijn enige goals die effectief punten hebben opgeleverd”, moet hij wat pijnlijk vaststellen. “Dat ik nu zowel tegen Club Brugge als Anderlecht wist te scoren is uiteraard fantastisch voor mij en voor m’n zelfvertrouwen, maar ik zou in de komende weken toch liever eens wat punten beginnen pakken. Al was het maar om de kritiek te ontkrachten dat de zege op Kortrijk een ‘lucky shot’ was. Die zege hadden we echt niet gestolen, ons blok stond daar perfect. Nadien hebben we dat niet kunnen herhalen, ook al omdat we niet de gemakkelijkste kalender voorgezet kregen met Standard, Brugge en Anderlecht.”

Versterkingen

Ondertussen is de veelbesproken overname van Waasland-Beveren rond geraakt en streken met Bertone, Sinani en Sitti drie van de vier gerealiseerde aanwinsten neer op Freethiel.

“Die extra kwaliteit moet ons als ploeg meer mogelijkheden bieden”, weet de topschutter. “Bertone is een ervaren speler, hopelijk slaagt hij er snel in om de jonge gasten in ons team te coachen. Want we lieten door een gebrek aan routine toch wel al wat punten liggen. Zaterdag op Beerschot ligt er misschien een kans om iets te sprokkelen. Makkelijk wordt dat alleszins niet, Beerschot hield aan de promotie een boost over en ging door op dat elan. Ik speelde met Westerlo al op het Kiel. Jammer genoeg mogen er nog geen bezoekende fans binnen. Ons publiek heeft tegen Anderlecht getoond achter de ploeg te staan.”