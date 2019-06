Cybercriminelen ronselen 16-jarige om bankkaart te misbruiken: “In de val gelokt met een goedkope smoes” Kristof Pieters

04 juni 2019

18u20 0 Beveren Steeds meer cybercriminelen werven goedgelovige jongeren om hun bankkaart te lenen en daarmee geld te versluizen. Dit gebeurt vooral via sociale media maar zelfs op de speelplaats deinst men hier niet voor terug. De 16-jarige zoon van Benny Van Mechelen uit Beveren is één van de slachtoffers. “Hij wou een vriend uit de nood helpen en riskeert nu zelf vervolgd te worden.”

Benny Van Mechelen komt met zijn verhaal naar buiten om andere ouders te waarschuwen. “Want mijn zoon is geen alleenstaand geval. Volgens de politie en de bank is het een groeiend fenomeen”, vertelt hij. “Mijn zoon werd twee weken geleden op de speelplaats van zijn school benaderd door een medeleerling die hij al vier jaar kent. De jongen vertelde dat zijn oudere broer online een bromfiets wou kopen maar zelf geen bankkaart bezit. Met deze smoes, en in ruil voor een beloning van 30 euro, werd mijn zoon overtuigd om zijn bankkaart te overhandigen. De broer van de medeleerling zou dan op zijn rekening geld overschrijven. Dom en naïef, niet vermoedend dat het voor criminele activiteiten was, ging hij hierop in. Er stond geen geld op zijn rekening dus dacht dat hij toch niet bestolen kon worden.” De tiener werd daarna aangemaand om codes aan te vragen bij de bank waardoor de criminelen vrij spel kregen op zijn banklimieten te wijzigen. “Mijn zoon begon onraad te ruiken omdat het enkele dagen aansleepte en vroeg daarom zijn kaart en kaartlezer terug. Hij werd echter met een kluitje in het riet gestuurd en er werd hem plots ook een beloning van 100 euro beloofd.”

Plots 20.000 euro op de rekening

De bende sloeg het voorbije weekend toe. Via phishing werden de rekeningen van twee slachtoffers geplunderd en schreven ze in totaal 20.000 euro over op rekening van de tiener. “In een periode van 14 uur slaagden zij erin om via gokkantoren en bankautomaten 13.000 euro af te halen”, vervolgt Van Mechelen. “De bank kwam de onregelmatigheid op het spoor en blokkeerde vervolgens de rekening waarna ik zelf werd ingelicht. We zijn in een nachtmerrie beland. Ik heb uiteraard zelf klacht neergelegd tegen de medeleerling maar door zijn naïeve daad loopt mijn minderjarige zoon nu zelf het risico vervolgd te worden voor deelname aan criminele activiteiten. Ik kan als ouder bovendien aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade van de gedupeerden. Het gaat hier om een goed georganiseerde bende. Het geld werd namelijk in een recordtijd afgehaald in zowel ons land als Nederland en dan vooral via gokkantoren.”

Jongeren werven via sociale media

Benny Van Mechelen vernam van politie en bank dat het fenomeen bekend is. Om het geld dat ze verduisterd hebben door te kunnen sluizen, zijn cybercriminelen voortdurend op zoek naar zogenaamde ‘geldezels’. Dit zijn mensen die hun een bankkaart lenen om geld van andere rekeningen te kunnen overmaken. Jongeren lijken de perfecte slachtoffers te zijn. Onder meer ING heeft al een waarschuwing geplaatst op haar website. Fraudeurs werven hun jonge slachtoffers in hun eigen leefwereld. Sociale media zoals Instagram, WhatsApp of Snapchat zijn erg populair onder de jongeren maar ze worden ook via chatforums van hun klas of school geworven. De contacten gebeuren niet uitsluitend online maar ook in het uitgaansleven.

Wanneer jongeren geworven worden om geld te verdienen als geldezel en ingaan op het voorstel van de fraudeur, plegen ze zelf een strafbaar feit en kunnen ze strafrechtelijk vervolgd worden. Als het om minderjarigen gaat, kunnen ouders aansprakelijk gesteld worden.

“We wachten nu het onderzoek af. Meer kunnen we niet doen”, zucht Van Mechelen. “Ik wil wel andere ouders waarschuwen. Ook banken moeten zich eens bezinnen want hoe is het in godsnaam mogelijk dat een minderjarige gewoon via een bankapp zijn limieten kan maximaliseren zonder medeweten van de ouder? In ons geval kon men dit verhogen tot 5000 euro per week voor eenvoudige geldafhalingen en tot 9.900 euro per week voor aankopen via betaalterminals in de winkel. Dat zijn geen bedragen waarover een minderjarige normaal gezien kan beschikken.”