Cultuurhuizen geven ‘red alert’: “Het is vijf voor twaalf voor onze sector” Kristof Pieters

28 augustus 2020

23u19 7 Regio Een aantal Wase cultuurhuizen kleurde vrijdagavond rood in het kader van Red Alert, een noodsignaal van de sector naar de beleidsmakers.

De lichten van onder meer CC Ter Vesten in Beveren, CC Temse en OC ’t Waaigat in Burcht kleurden net als vele andere cultuurhuizen over heel België vrijdagavond tussen 21 en 23.55 uur rood. Dit gebeurde in het kader van de actie Red Alert. Symbolisch, want het is vijf voor twaalf voor de cultuur- en evenementensector. Die vraagt de mogelijkheid om opnieuw wat leefbaarder te kunnen werken.

De coronacrisis hakt er namelijk stevig in. Vele duizenden artiesten, freelancers, technici, enz. zijn zonder werk gevallen. “Cultuur is essentieel voor het welzijn van mensen. Zonder cultuur is er geen samenleving. Het publiek snakt naar beleving en het zo belangrijke gevoel van samenzijn”, klinkt het bij de initiatiefnemers. “We kunnen in veilige omstandigheden samen aan cultuur doen. Laat ons dat dan ook doen. We willen geen voorkeursbehandeling, maar ook niet minder dan andere sectoren. Publiek en veiligheid komen voor ons steeds op de eerste plaats.”