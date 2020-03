Cultureel uitwisselingsproject met Mongolië afgelast: “Begrip voor maatregel maar harde klap voor alle medewerkers” Kristof Pieters

12 maart 2020

17u25 12 Melsele In OC Boerenpoort in Melsele zou normaal vanaf vrijdag een veertiendaags cultureel evenement plaatsvinden rond de Mongoolse kunst en cultuur maar door het coronavirus is alles In OC Boerenpoort in Melsele zou normaal vanaf vrijdag een veertiendaags cultureel evenement plaatsvinden rond de Mongoolse kunst en cultuur maar door het coronavirus is alles afgelast . “Dit is een bijzonder zware klap voor alle mensen die hier enorm veel werk en tijd hebben ingestoken, maar tegelijk steunen we wel de maatregel die is genomen”, klinkt het bij de organisatie.

De opbouw van de verschillende tentoonstellingen was al volop aan de gang. In de kapel van OC Boerenpoort was zelfs een heuse ger, een Mongoolse woontent, opgetrokken. Alle inspanningen ten spijt, volgde donderdag echter het onverbiddelijk verdict: alles wordt afgelast.

Het initiatief voor het cultureel uitwisselingsproject kwam van Melselenaar Paul Van Wouwe. Hij bezocht Mongolië een eerste keer in 1995. “Ik werd gegrepen door de schoonheid en de ongereptheid van de natuur en de spontaneïteit van de nomaden”, vertelt hij. Paul Van Wouwe werd in 2010 zelfs aangesteld als ereconsul van Mongolië voor Vlaanderen. De passie voor het land wou hun nu doorgeven aan de inwoners van zijn thuisgemeente. De GROS (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking) sprong mee op de kar.

De afgelasting komt bijzonder zwaar aan bij alle medewerkers. “We begrijpen de beslissing en leggen er ons natuurlijk bij neer maar het komt niettemin als een mokerslag aan”, klinkt het aangeslagen. Het hele programma wordt afgeblazen. Het gaat om vier tentoonstellingen, vier lezingen, een workshop en een concert. “Het is nog te vroeg om te zeggen of we op een later tijdstip nog iets kunnen hernemen”, reageert schepen Ingeborg De Meulemeester (N-VA). “Voor deze expo werden werken ontleend uit het Franse Museé Guillaume de Rubrouck, uit een Mongoolse kunstcollectie uit het Duitse Munster en uit de erfkunstcollectie van KU Leuven. Het is koffiedik kijken hoe lang we dat materiaal nog kunnen bijhouden. Er was zelfs een loodzware originele gebedstrommel overgebracht naar OC Boerenpoort. Ook de Mongoolse ambassadeur zou normaal de opening van het cultureel project bijwonen.”