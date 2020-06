Crisis in Winkeldorp Beveren (en het is niet door corona): geruzie binnen bestuur zorgt voor stilstand Kristof Pieters

26 juni 2020

15u14 0 Beveren De vzw Aangenaam Winkelen Beveren zit al een tijdje in crisis. Na een hoogoplopende ruzie binnen het bestuur heeft de oude garde ontslag genomen en intussen is ook de samenwerking beëindigd met de centrummanager. Crisis dus, net op een moment dat de handelaars het hoofd boven water proberen te houden in coronatijden. Voorzitter Bert De Hertogh hoopt zo snel mogelijk een doorstart te kunnen maken. Om de situatie te ontmijnen, heeft schepen Filip Kegels (N-VA) zijn zetel in het bestuur afgestaan aan collega Inge Brocken.

Bert De Hertogh nam in 2018 de fakkel over van Chantal Thielens. Hij wou een nieuwe wind doen waaien in het Winkeldorp Beveren maar het kwam al snel tot een aanvaring met de oude garde. “Als elk voorstel van tafel wordt geveegd, raak je natuurlijk niet vooruit”, legt hij uit. “Er is een motie ingediend voor mijn ontslag maar op aandringen van een meerderheid van de handelaars heb ik doorgebeten. Intussen zijn we met een nieuwe bestuur van twintig handelaars. We willen vertrekken met een wit blad maar ik kan alleen maar betreuren dat we het voorbije anderhalf jaar niet verder geraakt zijn door geruzie rond de bestuurstafel. Ik heb er misschien zelf ook schuld aan, maar andere mensen eveneens. Dat is nu echter voorbij. Er is een nieuwe samenwerking opgezet met de gemeente en die loopt goed. De gemeente heeft ook een audit gevraagd van de voorbije zeven jaar en die is nu lopende.”

Stap opzij gezet

Schepen van Lokale Economie Filip Kegels (N-VA) ontmijnde de situatie door zelf een stap opzij te zetten. Hij wordt in het bestuur nu vervangen door collega Inge Brocken. “Uiteraard blijf ik bevoegd voor alles wat te maken heeft met lokale economie maar ik zit geen bestuursvergaderingen meer bij”, legt Kegels uit. “Ik twijfel zeker niet aan de capaciteiten van Bert De Hertogh als voorzitter maar we hadden een zeer verschillende visie waardoor het vaak botste. Er was zeker nood aan verjonging in het bestuur maar ik heb het er toch wat moeilijk mee dat de oude garde niet meer respect werd getoond. Ik wens het nieuwe bestuur alleszins alle succes. Over de audit maak ik me weinig zorgen. Het oude bestuur heeft altijd goed gewerkt en er zullen geen lijken uit de kast vallen.”

Samenwerking centrummanager beëindigd

De crisis is echter nog niet helemaal bezworen. De samenwerking met de centrummanager werd namelijk beëindigd waardoor er momenteel niet meer is om de administratieve kant af te handelen en evenementen op poten te zetten. “Dat laatste is door de coronacrisis gelukkig nu even niet aan de orde maar we willen natuurlijk zo snel mogelijk tot een vergelijk komen”, zegt De Hertogh. “We wilden eigenlijk de samenwerking enkel tijdelijk stopzetten tijdens de coronacrisis maar de centrummanager heeft dit juridisch aangevochten. De relatie is nu natuurlijk verzuurd en ik denk dat beide partijen het er wel over eens zijn dat samenwerking niet langer mogelijk is. We moeten nu enkel nog een dading kunnen afsluiten.”

Actie nodig

De Hertogh beseft dat de huidige crisis een wel erg bijzonder slechte timing heeft. “De handelaars zijn nu in de eerste plaats vooral bezig om het hoofd boven water te houden. Maar we gaan wel actie moeten ondernemen voor de klanten van Winkeldorp Beveren. We hebben heel wat ideeën klaar liggen. Het is nu even door de zure appel bijten.”

Kwijtschelding lidgeld

Open Vld gooit het dossier dinsdag wel op de agenda van de gemeenteraad en vraagt ook een commissie te organiseren over de gebeurtenissen binnen de vzw Aangenaam Winkelen. “We willen ook de kwijtschelding van de lidgelden voor de leden van Aangenaam Winkelen voor 2020. Zowel door de crisis binnen de vzw zelf als door de coronacrisis zijn er namelijk te weinig activiteiten georganiseerd door de vzw om die bijdrage van de handelaars te rechtvaardigen”, vindt gemeenteraadslid Kitty Schelfhout.