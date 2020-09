Crisis in Winkeldorp Beveren bezworen: nieuw logo en eventmanager moeten voor nieuwe start zorgen Kristof Pieters

03 september 2020

17u31 1 Beveren De crisis binnen de vzw Aangenaam Winkelen Beveren lijkt bezworen. De handelaarsvereniging lag maandenlang vleugellam door De crisis binnen de vzw Aangenaam Winkelen Beveren lijkt bezworen. De handelaarsvereniging lag maandenlang vleugellam door interne ruzies en een breuk met de centrummanager. De scherven zijn nog niet allemaal gelijmd maar de bereidheid om een andere crisis, corona, te bestrijden heeft nu wel de bovenhand genomen. Een nieuw logo en de aanwerving van een eventmanager zijn de eerste wapenfeiten.

De gemoederen zijn intussen wat gekalmeerd maar het heeft flink gekletterd in de winkelstraten van Beveren. Verschillende visies over de toekomst van het winkelcentrum zorgde een half jaar geleden voor een totale breuk binnen het bestuur van de vzw Aangenaam Winkelen. Het ging vooral om een clash tussen de oude en nieuwe garde. Ook schepen van Lokale Economie Filip Kegels (N-VA) raakte hierin verzeild maar hij ontmijnde de situatie door zelf een stap opzij te zetten en liet zich in het bestuur vervangen door collega Inge Brocken. Ook binnen de gemeentelijke administratie werden enkele wissels doorgevoerd zodat iedereen terug rond één tafel kon zitten.

Actie ondernemen

De grootste zorg was echter het ontslag van de centrummanager want hierdoor ging ook heel wat expertise van de ene op de andere dag verloren. “We hebben moeilijke maanden achter de rug”, beaamt voorzitter Bert De Hertogh. “We zijn nog niet helemaal uit het woelige water maar de crisis lijkt gelukkig wel bezworen. Nu moeten we vooral de weg vooruit kiezen. Door de coronacrisis konden we sowieso geen evenementen organiseren maar daar kunnen we ons niet blijven achter verschuilen. De handelaars vragen terecht dat er actie wordt ondernomen.”

Eventmanager

Een nieuwe centrummanager komt er voorlopig niet. “Zijn takenpakket was eigenlijk iets te uitgebreid en daarom hebben we dit opgesplitst. Erik Roelandt werkte vroeger voor de gemeente en is een ervaren kracht bij Unizo met een groot netwerk. Hij zal ons administratief bijstaan. We zitten intussen in het finale stadium voor de aanwerving van een nieuwe eventmanager. Het herfstshoppingweekend is de eerste activiteit maar daarna is het de bedoeling dat hij of zij nieuwe ideeën aanbrengt om wat leven in de brouwerij te brengen. We mikken op een viertal evenementen per jaar en vijf tot zes sfeeracties zoals Valentijn.” Om de doorstart te beklemtonen zijn er intussen ook al een nieuwe huisstijl en logo.

Straatbeeld

Het opfleuren van het straatbeeld wordt een eerste doelstelling van de handelaarsvereniging. “Er zijn momenteel erg veel bouwwerven en dat zorgt wel eens voor overlast. De straten liggen er niet altijd erg proper bij, de verlichting moet aangepakt worden en er is nood aan wat meer groen. De gemeente is bereid om hiervoor de handen in elkaar te slaan. We willen eigenlijk liefst een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afsluiten. In het verleden is namelijk nooit duidelijk bepaald wie voor wat moet instaan.”

De Hertogh is hoopvol voor de toekomst. “De coronacrisis heeft natuurlijk ook bij ons voor flink wat problemen gezorgd maar onze handelaars hebben kranig stand gehouden. We zien dat klanten ook trouw zijn blijven komen. Recent hebben enkele nieuwe handelszaken de deuren geopend. Als zij geloven in het Winkeldorp Beveren dan moeten wij dat zeker doen.”

Audit

De perikelen binnen het bestuur van Aangenaam Winkelen krijgen wel nog een politiek staartje. Er is namelijk een audit uitgevoerd waarbij de laatste zeven jaar zijn doorgelicht. Op de jongste gemeenteraad peilde Open Vld naar een stand van zaken. “De audit is klaar en de resultaten zullen op een commissie in oktober of november worden voorgesteld”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “De doorlichting was vooral bedoeld om voor eens en altijd een lijn te trekken onder het verleden.” Dat de centrummanager aan deur werd gezet, is volgens de burgemeester een keuze die de handelaarsvereniging autonoom kan en mag nemen. “De centrummanager was er al bij vanaf de start, het is niet abnormaal dat er af en toe nieuw bloed wordt gezocht.” Ook schepen Filip Kegels wil het nieuwe bestuur alle kansen geven. “En de audit moet alle insinuaties de wereld uit helpen. Het is goed dat er meer transparantie komt.”