Creatieve horecabazen bouwen CultuurCafé om tot tijdelijke mini-market: “We brengen ‘hamsterboxen’ naar oudere buurtbewoners’ Kristof Pieters

24 maart 2020

16u57 0 Beveren Nu zowat elk restaurant afhaalmaaltijden aanbiedt, is het moeilijk om zich in de horecasector nog te onderscheiden. Joeri Bryssinck en Stef Packolet van het CultuurCafé en brasserie De Dorpskern pakken het daarom anders aan. Ze bouwden een deel van hun zaak om tot een tijdelijke mini-market. “Buurtbewoners kunnen hier terecht voor verse groenten en fruit, vlees en zuivel maar we stellen ook ‘hamsterboxen’ samen met daarin alle ingrediënten voor drie maaltijden.”

Het nieuws van de verplichte sluiting voor alle horecazaken kwam ook bij Joeri Bryssinck en Stef Packolet, zaakvoerders van CultuurCafé Ter Vesten, hard aan. Amper twee maand geleden openden ze immers een tweede zaak in de Vrasenestraat: De Dorpskern. “Diezelfde nacht hebben we zitten brainstormen op zoek naar oplossingen om het hoofd boven water te houden en beide zaken te redden”, vertelt Joeri. “We kwamen zo op het idee om afhaalmaaltijden aan te bieden maar niet in de vorm van klaargemaakt eten maar wel als foodbox. Het was wat zoeken naar de juiste formule. Vorige week hebben we die boxen aan huis geleverd maar we willen onze mensen ook niet teveel blootstellen. Bovendien zagen we hoe sommige winkels echt geplunderd werden. Daarom dat we nu een deel van het CultuurCafé hebben omgebouwd tot een kleine supermarkt.”

Joeri en Stef benadrukken dat ze zeker geen concurrentie willen aangaan met de warenhuizen. “We richten ons vooral op de onmiddellijke buurt. In de aanpalende Cortewallewijk staan heel wat appartementsblokken waar veel oudere mensen wonen. Voor hen is het soms moeilijk om naar de winkel te gaan en lang aan te schuiven. We hebben in alle brievenbussen een flyer gestoken met ons aanbod. WC-papier gaat men hier natuurlijk niet vinden maar we hebben wel alles in huis om een lekkere maaltijd te maken. Dat gaat van dagverse groenten, fruit en zuivel tot vers vlees en gevogelte. Het zijn eigenlijk onze vaste leveranciers voor de twee restaurants die gewoon blijven leveren. Mensen hebben de keuze. Ofwel nemen ze zelf wat ze nodig hebben, ofwel kunnen ze ook een zogenaamde ‘hamsterbox’ bestellen. Daarin zitten alle ingrediënten om zelf drie maaltijden klaar te maken. De kostprijs bedraagt 6 euro per persoon. We steken er zelf de recepten bij en klaargemaakte sauzen. De formule slaat goed aan. Nu mensen toch thuis zitten, hebben ze tijd om samen te kokerellen.”

De mini-market is open op maandag en donderdag van 10 tot 20 uur voor iedereen. “Ook mensen die nog moeten werken kunnen s’ avonds nog bij ons langskomen.”

Het duo hoopt dat de bevolking de lokale horeca blijft steunen. “We gaan het immers nodig hebben. Deze superette helpt om de vaste kosten te blijven dragen maar het personeel is intussen al technisch werkloos. Lang zal deze sluiting niet mogen duren. We hebben een kleine buffer voor het CultuurCafé maar voor onze tweede zaak wordt het bijzonder moeilijk als we in mei niet kunnen heropenen.”