Cortewalle kleurt bloedrood: evenementensector vraagt perspectief voor de rest van de zomer Kristof Pieters

23 juni 2020

13u43 20 Beveren Het kasteel Cortewalle in Beveren kleurde maandagavond bloedrood. Het ging niet om een kortsluiting in de belichting van het monument, maar wel om een actie van de evenementensector. Die trekt aan de alarmbel. “We zijn het hardst getroffen en er is nog altijd geen enkel perspectief”, klinkt het.

De actie ‘Night of Light’ werd in onze regio opgezet door enkele Wase bedrijven uit de evenementensector zoals Studio Artfex, BSL Technology, Stereotronic en Venoca. “Er zal een hele industrie verdwijnen indien er niet snel maatregelen komen”, zegt Geoffrey Oelbrandt van Studio Artfex. “De actie Night Of Light heeft zijn oorsprong in Duitsland maar ook andere Europese landen zoals België zijn op de kar gesprongen. Wij willen een krachtig signaal geven dat niet meer genegeerd kan worden. Er moet een perspectief komen en de maatregelen voor bepaalde evenementen moeten versoepeld worden.”



Duidelijke regels

Studio Artfex lanceerde al een alternatief concept met Cinemagique Displays. “Onze cinemaconcepten konden rekenen op heel wat interesse en er zijn enorm veel offertes de deur uitgegaan. Maar door de huidige regels van 200 personen per voorstelling, ook al zit iedereen veilig in zijn eigen auto, durven er maar weinig echt het initiatief te nemen”, stelt Geoffrey vast. “Nu zijn de regels soms zo absurd dat er geen enkele logica meer te vinden is. Een zomerbar die een deejay plaatst voor achtergrondmuziek wordt niet toegelaten, zet je de deejay binnen, film je zijn set en stream je dit naar een ledscherm dat buiten op de zomerbar staat dan mag dit wel.”

Wachten op veiligheidsraad

Kinepolis heeft recent zijn ‘drive-in on tour’ gelanceerd en kreeg dus wel toelating om meer dan 1000 personen samen te brengen per voorstelling. “We zijn niet kwaad op Kinepolis, integendeel, het zou een precedent kunnen scheppen om gelijkaardige initiatieven ook toe te laten” reageert Geoffrey. “De regels zijn er voor iedereen. We hopen dan ook dat de veiligheidsraad hiermee aan de slag gaat en woensdag een duidelijke beslissing neemt voor de rest van de zomer. Door de onduidelijke maatregelen, die blijkbaar niet voor iedereen gelden, creëer je een wantrouwen onder initiatiefnemers. Geen enkele ondernemer durft nog iets te doen. Wij blijven doorgaan om nog iets te maken van onze zomer maar lopen voorlopig tegen een muur waarvan niemand weet wie ze gebouwd heeft.”