Coronacrisis zorgt voor vertraging op werf Yzerhand, natuursteen nog niet geleverd Kristof Pieters

11 juni 2020

16u29 0 Beveren De werken op de werf Yzerhand, in het gedeelte tussen de Pr. Van Raemdonckstraat en Vrasenestraat, hebben vertraging opgelopen. De natuursteen is als gevolg van de coronacrisis nog niet geleverd. Heel Yzerhand zal pas een toplaag asfalt krijgen nadat deze natuursteen is geplaatst. Dit zal pas na het bouwverlof zijn.

Intussen wordt wel reeds de fundering gelegd voor de voetpaden en boordstenen geplaatst. De werken duren tot 15 juni. Daarna worden de voetpaden en parkeerplaatsen aangelegd.

Op 15 en 16 juni worden ook de boordstenen geplaatst in de Donkvijverstraat en op 22 en 23 juni de onderlaag in asfalt. Na het bouwverlof wordt de toplaag in asfalt geplaatst.

De toplaag asfalt in de Ciamberlanidreef en De Brownestraat wordt gelegd op 22 en 23 juni. Behalve aan de kant van Rameyenhof: hier wordt eerst nog het voetpad aangelegd. De rijstrook Rameyenhof wordt pas in volgende fase geasfalteerd, na het bouwverlof.