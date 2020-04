Coronacrisis nekt nieuwe brasserie De Dorpskern: “Zelfs bij heropening kunnen we hier geen afstandsregels garanderen” Kristof Pieters

17 april 2020

16u32 7 Beveren Amper anderhalve maand hebben Joeri Bryssinck (26) en Stef Packolet (22) hun taverne De Dorpskern kunnen uitbaten. Nu gooit het duo de handdoek in de ring. “We gaan ons focussen op het cultuurcafé Ter Vesten. Het zal al een krachtinspanning vragen om één zaak in deze crisis overeind te houden. Het is een moeilijke beslissing geweest maar het is beter nu de knoop door te hakken.”

De toekomst zag er enkele maanden geleden veelbelovend uit. Het jonge horecaduo had van het cultuurcafé Ter Vesten op een jaar tijd een succesvolle zaak gemaakt en besloot daarom een tweede resto te openen in het winkelwandelgebied van de Vrasenestraat. De coronacrisis beslist er echter anders over. Amper anderhalve maand na de opening, moest brasserie De Dorpskern al terug de deur sluiten.

“We hebben uiteraard onze kosten niet kunnen dekken op die korte tijdspanne”, geeft Joeri toe. “Maar door nu te stoppen, hebben we een financiële put van 40.000 euro. Als we wachten, blijven de facturen opstapelen en kan het een veelvoud worden. We zullen ons daarom concentreren om het cultuurcafé overeind te houden. We kunnen hopelijk één zaak redden maar twee is onmogelijk. Beide zitten in één vennootschap en als we De Dorpskern zouden houden, dreigen we op het einde van de rit beide te verliezen. ”

Strenge regels

Een andere reden is de oppervlakte van de brasserie De Dorpskern. “We gaan ervan uit dat er strenge richtlijnen opgelegd gaan worden als het tot een heropening komt. Als we de regels van social distancing moeten garanderen, verliezen we 2/3 van de tafels en gaan we van 40 naar 10 couverts. Dat is uiteraard niet rendabel. ”

Joeri en Stef willen wel een deel van het concept overplaatsen naar het cultuurcafé Ter Vesten. “Dit wil dus zeggen dat we ook daar meer gaan focussen op ontbijt en lunch”, leggen ze uit. “Een deel van de inboedel van De Dorpskern gaan we eveneens verhuizen naar het cultuurcafé om het geheel wat herin te richten. Bij het cultuurcafé Ter Vesten leent de oppervlakte zich beter om te kunnen voldoen aan de afstandsregels en verliezen we hooguit tien tafels. Bovendien is er ook een heel groot terras. We begraven het idee van een tweede zaak niet helemaal maar het zal wellicht toch enkele jaren duren vooraleer we terug wat financiële reserve hebben voor zo’n avontuur. Het is bijzonder jammer want de reacties op De Dorpskern waren heel positief en we blijven ervan overtuigd dat er in Beveren zeker nood is aan een nieuw eethuis.”

Veel steun

Nu de knoop is doorgehakt, gaat alle aandacht naar het cultuurcafé Ter Vesten. “De gemeente heeft ons gelukkig al mooi geholpen door voorlopig geen concessievergoeding meer te innen”, vervolgt Joeri. “We krijgen ook veel steun van de klanten. We houden nu het hoofd boven water door de mini-market die we hebben ingericht in het cultuurcafé en door de levering van groenten- en fruitboxen. Met Pasen hebben we ook 260 ontbijten aan de man gebracht. Dat maakt dat we onze rekening voorlopig nog kunnen betalen.”