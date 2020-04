Coronabesmetting vastgesteld in woonzorgcentrum Briels Kristof Pieters

09 april 2020

17u55 0 Melsele In tegenstelling tot eerdere berichten zijn er ook in Beveren wel degelijk coronabesmettingen vastgesteld binnen een woonzorgcentrum. Het gaat om het rusthuis Briels in Melsele. Enkele bewoners zitten nu in quarantaine.

“De situatie is op dit moment onder controle”, benadrukt burgemeester Marc Van de Vijver. “Het gaat geenszins om een grote uitbraak.”

Er komt wel heel wat kritiek op het bericht dat enkel de bewoners van woonzorgcentrum De Nieuwe Notelaar getest zullen worden op een besmetting met het coronavirus. Het is één van de 85 rusthuizen die zijn geselecteerd voor een testproject. “Ik wil er nog eens op wijzen dat dit geen kwestie is van favoritisme”, vult Van de Vijver aan. “Het is zeker niet zo dat wij de woonzorgcentra van het Zorgpunt Waasland eerder willen laten testen dan de private instellingen. De systematische testen hebben alleen te maken met het feit dat De Nieuwe Notelaar geselecteerd werd als onderdeel van het testproject.”