Corona net op tijd om einde schooljaar te verpesten: hele klas én ouders in quarantaine geplaatst na besmetting in OLVG-school Kristof Pieters

25 juni 2020

17u29 52 Melsele Op de valreep voor het einde van het schooljaar is er bij een leerling van het zesde leerjaar van de OLVG-school in Melsele het coronavirus vastgesteld. De hele klas werd donderdag naar huis gestuurd. De 21 leerlingen én de betrokken gezinnen moeten nu twee weken in quarantaine. “Het nieuws is bij iedereen hard aangekomen”, reageert directeur Koen Molenaar. “Maar het had erger kunnen zijn. We hebben streng toegekeken dat elke klas een afzonderlijke bubbel bleef. Anders hadden er nu 500 kinderen in quarantaine moeten gaan.”

Het nieuws van de coronabesmetting kwam donderdag via de CLB-arts binnen. Die was op zijn beurt op de hoogte gebracht door de arts die de positieve test had afgenomen. “Het gaat om een leerling van het zesde leerjaar die al even afwezig was wegens ziekte”, bevestigt directeur Koen Molenaar. “We hebben meteen alle procedures in gang gezet en ouders verwittigd van de leerlingen van het betrokken klasje. Voor de kinderen was het een bijzonder zware klap. Voor hen eindigt het schooljaar bijzonder plots, zonder enig afscheid. Ze zouden net een ‘sleepover’ houden op school. Dat was eigenlijk al een alternatief voor een avonturenklas in Ronse die door het coronavirus was geannuleerd. De teleurstelling is dan ook enorm groot.”

Twee weken quarantaine

De 21 leerlingen moeten nu twee weken in quarantaine, net als hun ouders en eventuele broertjes of zusjes. “In principe is het niet noodzakelijk om zich te laten testen maar de betrokken gezinnen kunnen daar zelf over beslissen in overleg met hun huisarts. Het is natuurlijk erg vervelend dat dit gebeurt vlak voor de start van de zomervakantie. Het CLB zal voor de verdere begeleiding zorgen.”

Streng toegekeken op bubbels

De directeur benadrukt dat de balans erger had kunnen zijn als de school niet zo strikt had toegekeken op het naleven van de regels. “We hebben veel buitenruimte en zijn één van de weinige scholen waar alle leerlingen intussen terug welkom zijn. We hebben wel heel streng toegekeken dat alle klassen een aparte bubbel vormden en geen contact hadden met elkaar. Dat maakt dat we nu ‘slechts’ één klas naar huis moeten sturen en niet de hele school met 500 leerlingen in quarantaine moet gaan.”

Bedrukte sfeer

De OLVG-school zal de resterende schooldagen haar werking zo normaal als mogelijk verder zetten. “Maar het spreekt voor zich dat de sfeer nu wel bedrukt is bij iedereen”, geeft de directeur toe. “Het doet extra pijn dat dit net gebeurt voor de slot van het schooljaar. We waren bijna zonder kleerscheuren door de coronacrisis gekomen. De voorbije weken zijn er 40 tot 50 kinderen getest en telkens was dit negatief. We hadden dan ook niet verwacht dat we op de valreep alsnog een klas naar huis moesten sturen voor quarantaine.”