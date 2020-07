Corona en andere crisissen op de Freethiel: “Dit zijn donkere dagen voor onze club” Kristof Pieters

03 juli 2020

16u48 0 Beveren Er hangt een bedrukte sfeer op de Freethiel nadat een speler positief testte op het coronavirus. Vrijdagochtend moesten alle spelers en medewerkers van de club een nieuwe test ondergaan. Het komt bovenop de zware klap die de club donderdag al moest incasseren in de strijd tegen degradatie. “Het zijn donkere dagen voor onze club”, erkent woordvoerder Martijn De Jonge. “Maar nu primeert de gezondheid toch wel op het voetbal.”

Het nieuws van de positieve coronatest komt als een verrassing want de betrokken speler vertoonde geen symptomen en trainde de voorbije dagen gewoon mee met de rest van de A-kern. De identiteit van de speler wordt niet prijsgegeven. Hij is wel meteen zeven dagen in quarantaine gezet. “De test werd woensdag afgenomen”, zegt Martijn De Jonge. “Het resultaat kregen we donderdagmiddag binnen. We volgen het protocol van de Pro League en hebben meteen beslist om alle spelers en trainers van de club opnieuw te testen. Dat zijn er een veertigtal. Daarnaast is ook beslist om de overige medewerkers van de club een test te laten ondergaan. Dat zijn er nog een vijftiental. Die laatste vallen in een andere categorie en draagt mondmaskers als de sociale afstand niet gegarandeerd kan worden. Het contact met de spelers en staf wordt tot een minimum beperkt maar we willen in dit geval geen twijfel laten bestaan.”

Nieuwe testen

De testen werden vrijdagochtend afgenomen maar op de resultaten is nog het even wachten. In afwachting moeten de spelers individuele looptrainingen doen. De oefenwedstrijd tegen KV Mechelen zaterdag is ook afgelast. Voorlopig worden er geen extra maatregelen genomen. “Al het nodige was immers al gedaan”, vervolgt De Jonge. “Er zijn looplijnen aangebracht, overal staat handgel en spelers moeten hun thuis omkleden en douchen. We overwegen wel om hen plastic handschoenen te laten dragen.”

Gedragscode voor jeugd

Voor de jeugd stelt zich nog geen probleem want die trainingen worden pas eind juli hervat. “We hebben een gedragscode opgesteld. Het zal verboden zijn om elkaar te omhelzen of ‘handshakes’ te geven, zowel op als naast het plein. We wachten voor de rest nog op richtlijnen van de voetbalbond, ook wat betreft het gebruik van kleedkamers. Voor het eerste elftal zijn die nog niet gebruikt maar we gaan ze na dit positief geval sowieso extra desinfecteren. In een latere fase gaan we de spelers opsplitsen in groepjes van vier of vijf per kleedkamer.”

Ongerustheid in groep

Het nieuws van de positieve coronatest komt bovenop de beslissing van de BMA (Belgische Mededingingsautoriteit) waar Waasland-Beveren klacht had neergelegd tegen de opgelegde degradatie. De BMA oordeelde dat de club niet opnieuw in 1A kan aantreden omdat dit een disproportioneel voordeel zou opleveren. Waasland-Beveren kan nu alleen hopen dat het BAS de beslissing alsnog zal vernietigen maar de kansen op behoud zijn nu wel fors geslonken. “Sportief is dit een zware klap maar de gezondheid van iedereen in de club staat nu wel voorop”, benadrukt De Jonge. “Hoewel de betrokken speler niet ziek is, heeft de positieve test wel voor ongerustheid gezorgd in de groep. Iedereen wacht nu bang de resultaten van de nieuwe testen af. We hebben er enerzijds wel vertrouwen in dat het risico op besmetting door de genomen maatregelen minimaal is. Anderzijds blijft natuurlijk altijd de twijfel en is het schrikken als het plots zo dichtbij komt.”

Normaal gezien zou maandag ook de abonnementenverkoop aan het loket in de Freethiel van start gaan. Die loopt al even online maar de beslissing van de BMA zal wellicht een negatief effect hebben. “Vorig jaar verkochten we zo’n 2.300 abonnementen”, zegt De Jonge. “Dit jaar zitten we aan een 300-tal. We beseffen ook dat minder mensen interesse zullen hebben voor een competitie in 1B. Anderzijds hebben we wel een trouwe achterban die ons ook bij degradatie blijft steunen.”

Gemor over abonnementen

Toch klinkt er ook gemor bij die achterban. Wie als abonnee 70 euro extra betaalt, krijgt als ‘topfan’ voorrang bij matchen met beperkt publiek. “Veel mensen hebben financieel geleden onder de coronacrisis, voor hen is 70 euro een pak geld bovenop een staanplaatsabonnement van 150 euro”, laat een supporter weten aan onze redactie. “Ik ben al heel mijn leven trouw supporter. Ik weet dat voetbal ook business is maar dit is misbruik maken van de coronacrisis voor geldgewin.” Volgens woordvoerder Martijn De Jonge is dat geenszins de bedoeling geweest. “Topfans krijgen een merchandisingpakket waaronder een hoodie die alleen al 75 euro kost. We weten ook niet wat de toekomst brengt maar als er inderdaad een beperking is van het aantal toeschouwers, moeten we wel een voorrangsregel uitwerken. Als het aantal toegelaten supporters hoger is dan het aantal ‘topfans’, wordt er gekeken naar wie als eerste een abonnement aankocht.”

Voorlopig is het aantal toeschouwers vastgelegd op 800. Als Waasland-Beveren aantreedt in 1B zal dit voor de meeste wedstrijden wellicht niet voor grote problemen zorgen.