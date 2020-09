Containerterminals slaan handen in elkaar om meer gebruik te maken van spoor Kristof Pieters

07 september 2020

15u53 0 Doel Terminaluitbaters DP World Antwerp en MPET bundelen de krachten om intensiever gebruik te maken van het spoor. Dankzij een nieuwe samenwerking zullen beide bedrijven gebruik maken van een gezamenlijke spoorinfrastructuur aan het Deurganckdok om meer containers aan- en af te voeren per spoor.

Op de oostzijde van MPET (kaai 1718) is geen connectie met het spoor aanwezig. De aanpalende terminal van DP World (kaai 1700) beschikt daarentegen wel over de nodige spoorinfrastructuur. Om de aan- en afvoer van containers per spoor ook naar de terminal van MPET mogelijk te maken, slaan beide bedrijven de handen in elkaar om de infrastructuur gezamenlijk te gebruiken. Hiervoor werd een nieuwe ‘containertransferzone’ ingericht tussen beide terminals. Maandag werd de eerste container tussen beide operatoren uitgewisseld in bijzijn van havenschepen Annick De Ridder.

Het initiatief sluit aan bij de ambitie van de haven om het aandeel van containertransport per spoor op te drijven van de huidige 8% naar 15% tegen 2030. “Dankzij de nieuwe gezamenlijke spoorbuffer vermijden we heel wat transport en kunnen er ook meer containers via spoor vervoerd worden,” zegt Jan Meynen van MPET.

De ‘spoorbuffer’ omvat een afgesloten transferzone met ruimte voor een honderdtal containers waar zowel DP World als MPET containers kunnen oppikken en afzetten. De containers worden via het spoor op de terminal van DP World af- en aangevoerd. Het vraagt heel wat afspraken op vlak van veiligheid, security, IT en douane. “Het afgelopen jaar is er in zeer goede verstandhouding intensief samengewerkt. Zo zou het in de haven meer moeten zijn,” vindt Tony Filibert van DP World.