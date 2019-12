Containerschip slaat op drift door harde wind en ramt havenkraan bij DP World Kristof Pieters

09 december 2019

14u48 390 Doel Bij DP World in Doel is vanmiddag een grote havenkraan ingestort na een aanvaring door een containerschip dat op drift was geslagen. Op het moment van het ongeval was de kraan gelukkig niet bemand. Er vielen geen gewonden maar de ravage is groot. Langs beide kanten van het Deurganckdok zijn alle activiteiten voorlopig stilgelegd.

Het ongeval gebeurde rond 13.45 uur. Het containerschip APL Mexico City was enkele uren eerder gearriveerd vanuit Hamburg en lag nog maar net aangemeerd bij containerbehandelaar MPET aan kaai 1742. Door de harde wind sloegen de trossen los en raakte het schip op drift. Sleepboten probeerden tevergeefs de mastodont nog tegen te houden. Ook de bemanning kon niet meer tijdig het schip onder controle krijgen. Het schip dreef volledig af naar de overkant van het dok waarna het rond 14 uur bij DP World tegen een havenkraan botste. De kraan stortte door de impact volledig in elkaar.

Er waren op dat ogenblik gelukkig geen operaties onder de kraan aan de gang. Zowel containerbehandelaar DP World als CEPA, de werkgeversorganisatie voor havenarbeiders, bevestigen dat er geen gewonden zijn. “Momenteel stellen de loodsen van Brabo en de havenautoriteiten alles in het werk om het schip onder controle te krijgen”, zegt Kris Thieren, woordvoerster van DP World. “Op onze kaai 1700 werd de zone van het ongeval geëvacueerd. De operaties zijn tijdelijk stilgelegd maar we stellen al het mogelijke in het werk om zo snel mogelijk weer operationeel te zijn.”

De schade is alleszins bijzonder groot. De getroffen kraan is helemaal ingestort en belandde deels in het water. Ook bij MPET zijn voorlopig alle activiteiten voorlopig gestaakt.