Containerschip slaat op drift door harde wind en ramt havenkraan bij DP World Kristof Pieters

09 december 2019

14u48 146 Doel In het Deurganckdok in Doel is maandagmiddag een grote havenkraan ingestort na een aanvaring. Het ongeval gebeurde bij DP World. Een containerschip was op drift geslagen aan de overkant van het dok. Het schip lag aangemeerd bij MPET-terminal. Door de harde wind sloegen de trossen los en raakte het schip op drift. De bemanning kon niet meer tijdig het schip onder controle krijgen waarna het bij DP World tegen een havenkraan botste. De kraan stortte door de impact volledig in elkaar.

Volgens de eerste berichten zouden er geen gewonden gevallen zijn. Op het moment van de aanvaring was er geen kraanman aanwezig. De ravage is wel enorm. Alle activiteiten zijn voorlopig gestaakt in dit deel van de haven.