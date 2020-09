Containers krijgen digitaal slot in strijd tegen drugsmaffia Kristof Pieters

21 september 2020

14u02 0 Beveren Het Havenbedrijf heeft een nieuwe stap gezet in de strijd tegen de drugsmaffia. Voor het ophalen van containers is vanaf 1 januari 2021 een digitale sleutel nodig.

Om in de haven een container te kunnen ophalen op een terminal, is vandaag een unieke pincode nodig. Het tijdsbestek van het moment dat de pincode gekend is bij de rederij tot het moment dat deze wordt ingevoerd door de chauffeur op de terminal is groot. De pincode moet bovendien worden doorgegeven tussen verschillende partijen, wat het risico op misbruik verhoogt.

Om dit proces veiliger en efficiënter te laten verlopen, wordt vanaf 1 januari 2021 een nieuw systeem ingevoerd met een digitale sleutel. Deze digitale sleutel wordt pas aangemaakt op het moment dat de finale vervoerder gekend is. Zo zal het tijdsbestek tussen de aanmaak van de digitale sleutel en de afhaling van de container minimaal zijn.

Het wordt bovendien mogelijk om te traceren welke partijen betrokken waren bij het afhalen van de container. Op langere termijn wordt onderzocht hoe een beveiligingsproces kan opgezet worden op basis van identiteit, zoals met fingerprints of oogscans.

Het nieuwe systeem biedt nog meer voordelen. Zo worden administratieve processen een stuk eenvoudiger, kunnen medewerkers veiliger werken en vermindert de doorlooptijd van containers in de haven. Ook de douane en de politie zullen efficiënter en meer doelgericht kunnen werken.

Havenschepen Annick De Ridder is tevreden: “Als haven nemen we met dit initiatief onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met het systeem van de digitale code maken we het de drugsmaffia veel moeilijker om zich een toegang te verschaffen tot de containers op de terminals.”