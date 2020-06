Container vervangt zak voor restafval: Ibogem voert diftarsysteem in Kristof Pieters

12 juni 2020

13u29 0 Beveren/Kruibeke/Zwijndrecht Vanaf volgend jaar verdwijnen de afvalzakken voor restafval en komt er een container in de plaatst. Om inwoners aan te zetten om nog meer te sorteren en afval te voorkomen, start de afvalintercommunale Ibogem met de invoering van het diftarsysteem. Dat wil zeggen dat afvalcontainers zullen gewogen worden bij de ophaling. Het nieuwe systeem zal in fases worden ingevoerd. Begin 2021 start Kruibeke als eerste met het systeem.

De OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) legt gemeenten en afvalintercommunales doelstellingen op om restafval te beperken. “Dit moet zoveel mogelijk vermeden worden omdat restafval verbrand wordt en de grondstoffen bijgevolg verloren zijn”, legt Jens De Wael, voorzitter van Ibogem, uit. Tegen 2022 mogen de inwoners van de Ibogem-regio (Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht) aan maximum 141 kg restafval per inwoner komen. Momenteel zitten de drie gemeenten met 147,11 kg per inwoner nog boven dat streefcijfer. Dankzij de uitgebreide sorteerregels van pmd en gft vorig jaar is de restafvalzak al flink verkleind, maar nog niet genoeg om de doelstelling te halen.

Vervuiler betaalt

Om het restafval per inwoner verder te verminderen, besliste Ibogem om een diftarsysteem voor restafval te ontwikkelen. “Uit studies en praktijkervaring van andere afvalintercommunales blijkt immers dat het restafvalcijfer per inwoner daalt wanneer het restafval wordt ingezameld met containers die gewogen worden bij het ledigen”, zegt voorzitter Jens De Wael. Wie minder afval op straat zet, betaalt minder. Dit principe van ‘de vervuiler betaalt’ zet mensen duidelijk aan om beter te recycleren en sorteren.

Goede resultaten in buurgemeenten

Dit blijkt ook uit de cijfers van de intercommunale MIWA die het diftarsysteem vorig jaar uitrolde in Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Waasmunster. De hoeveelheid restafval is er met bijna de helft gedaald door de invoering van de grijze huisvuilcontainer. Het ingezameld PMD-afval steeg met 64 procent, het GFT-afval met 34 procent. In Temse is diftar pas sinds 1 januari van dit jaar ingevoerd. De cijfers van de eerste maand geven ook daar een daling van 45 procent van het opgehaalde restafval aan. MIWA had als uitdaging 25 procent minder restafval vooropgesteld maar scoort dus nog veel beter.

Uitrol begin 2021

Deze positieve resultaten hoopt ook Ibogem te halen. Het diftarsysteem zal in fases worden uitgerold in het hele werkingsgebied van Ibogem. Begin 2021 start de gemeente Kruibeke met het systeem. De inwoners zullen hiervoor na de zomervakantie een brief ontvangen met de nodige informatie. Daarna volgen de gemeenten Zwijndrecht en Beveren.