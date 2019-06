Container slaat lek: acht mensen bevangen door irriterende dampen in Deurganckdok Kristof Pieters

10 juni 2019

16u30 4 Beveren Aan de MPET-containerterminal aan het Deurganckdok in de Waaslandhaven is maandag een zware milieuverontreiniging vastgesteld. De oorzaak is een lekgeslagen container met alcoholderivaten. Een 8-tal personen raakten bevangen door irriterende dampen. De Civiele Bescherming is ter plaatse om het goedje op te ruimen.

Het incident met de container deed zich zondag reeds voor. Een tankcontainer met alcoholderivaten was tijdens het laden en lossen om een nog ongekende reden plots gevallen. De tank kwam met een hoek op een andere container terecht en sloeg hierdoor lek. Een aanzienlijke hoeveelheid vloeistof kwam daarbij op de kade terecht. Een deel belandde ook in de riolering en kwam vervolgens in het dokwater terecht. Er werd een gespecialiseerde firma ingeschakeld om het goedje op te kuisen.

Het incident leek daarmee van de baan maar vandaag bleek dat er toch meer dan verwacht van het gelekte product in het dokwater was terecht gekomen. Het goedje verspreidde bovendien een erg irriterende geur. Dat zorgde ervoor dat een 8-tal personen die aan en op het containerschip Maersk Utah aan het werk waren onwel werden en last kregen van irritaties aan de luchtwegen en de ogen. De medische diensten kwamen ter plaatse om hen de nodige zorgen toe te dienen, maar uiteindelijk moest niemand worden afgevoerd naar het ziekenhuis. De brandweer kwam vandaag eveneens ter plaatse om metingen uit te voeren.

De verontreiniging in het Deurganckdok is duidelijk te zien. Het gaat om een bruine vloeistof die bovenop het water drijft. Het Havenbedrijf en de Civiele Bescherming hebben in de loop van de dag een drijvende dam rond de vervuiling gelegd, maar er moet gewacht worden tot het hoogtij om de vervuiling te kunnen opzuigen. De Civiele Bescherming staat hiervoor klaar met een aantal zware pompen en tankwagens. Al zeker tot 18 uur wordt het scheepvaartverkeer in het Deurganckdok en de Kieldrechtsluis stilgelegd om te verhinderen dat de deining en stromingen van de scheepsschroeven de vervuiling verder kunnen verspreiden. Bij de containerbehandelaar MPET kan het werk intussen wel verder gezet worden. Door de feestdag is het bovendien niet erg druk.