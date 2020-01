Connections opent nieuwe travel shop in Warande Kristof Pieters

21 januari 2020

13u38 4 Beveren De Belgische reisorganisatie Connections heeft een nieuwe vestiging geopend in Warande in Beveren. Het is de tweede travel shop in het Waasland. Aan het hoofd staat een bekend gezicht: Christel Cant. De vrouw was 25 jaar lang verantwoordelijke van het reiskantoor van Neckermann.

In de nasleep van het faillissement van Thomas Cook moesten ook een aantal reiswinkels een tijde de deuren sluiten. Neckermann heropende na drie weken de deuren in Warande, maar Christel Cant besloot niet meer in het verhaal mee te stappen en een andere richting uit te gaan. “Ik denk dat de toekomst eerder ligt in reizen op maat en veel minder bij de pakketreizen”, legt ze uit. “Onze klanten zijn alsmaar meer op zoek naar een persoonlijke begeleiding. Bij Connections is het aanbod om een reis à la carte samen te stellen veel ruimer.”

Met Tui, Neckermann en Joly Travel zijn er al enkele grote spelers actief in Beveren. Toch vreest Christel niet de concurrentie. “Ik heb de voorbije 25 jaar natuurlijk een goede vertrouwensrelatie kunnen opbouwen met mijn klanten en aan ervaring is er ook geen gebrek. Ik denk eerder dat we complementair zijn op het huidige aanbod doordat we ons willen toespitsen op reizen op maat van de klant.”

Voor Connections is deze travel shop de tweede in het Waasland na Sint-Niklaas. In het nieuwe filiaal zal Christel worden bijgestaan door Ywan Dierick, die 10 jaar ervaring opbouwde bij Thomas Cook, eerst als host op verschillende bestemmingen en nadien als mobiele reisagent. De Connections travel shop is gevestigd in de Warandestraat 7 in Beveren en is iedere dag open van maandag tot zaterdag van 10 tot 18 uur.